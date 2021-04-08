Kuşadası Gençlikspor'da yeni transferler imza attı

Olağan genel kurul yapmaya hazırlanan ve yeniden yapılanan Kuşadası Gençlikspor’da tüm takım değişti. Yeni transferler kulüp binasında imza atarken, Viven Bornova Futbol Kulübü de kardeş kulüp oldu. El ele veren iki kardeş kulüp, birlikte daha güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kuşadası Gençlikspor’un Özer Türk Stadyumu içerisindeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Yaser Doğan, yeni Başkan adayı Alim Emiroğlu, Viven Bornova Futbol Kulübü Başkanı Emrullah Yolci, Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kuşadası Gençlikspor Başkanı Yaser Doğan, yeni oluşumda futbolu bıraktıktan sonra yönetimde yer alan ve maddi, manevi her şekilde kulübün içerisinde kalan Alim Emiroğlu’nun başkan adayı olduğunu söyledi. Mevcut yönetimde zaten beraber olduklarını belirten Yaser Doğan, Viven Bornova FK ile kardeş kulüp olma sürecini de anlattı.

Kesin ve net olarak şampiyonluk hedefiyle yeni bir takım kurduklarını açıklayan yeni Başkan Adayı Alim Emiroğlu ise Viven Bornova FK ile birlikte hayata geçirmek istedikleri ortak projelerini anlattı. Emiroğlu, öncelikle hedeflerinin 3’ncü lig olduğunu ifade etti.

Viven Bornova Futbol Kulübü Başkanı Emrullah Yolci ise Kuşadası Gençlikspor’un da kendileri açısından aynı öneme sahip bir takım olduğunu belirterek, iki takımın da bu seneden itibaren sürekli başarılı olması için çalışacaklarını söyledi.



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