Fabrika bacasından çıkan dumanlar ilçeyi rahatsız ediyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolu kenarında bulunan özel bir işletmeye ait prina ve sabun fabrikanın bacasından çıkan dumanlar insanları rahatsız ediyor. Bacadan yayılan kötü koku özellikle astım hastalarının korkulu rüyası oldu.

AydınDenizli Karayolu üzerinde bulunan prina ve sabun fabrikanın bacasından yükselen dumanlar ilçede yaşayan vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Fabrikanın bacasından çıkan dumanların bölgede oluşturduğu kötü koku yoldan geçen araçların içerisine de hissedilirken, ilçede yaşayan vatandaşların da kabusu oldu. Genellikle mesai saatleri dışında daha da yoğunlaşan duman ve koku tepki topluyor. Zaman zaman yoldan geçenlerin yangın zannedip itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu belirtilirken, ilçede yaşayan vatandaşlar oluşan bu çevre sıkıntısı nedeniyle yetkili kurumlardan destek istedi. Astım hastalarının bu duman ve kokudan daha fazla etkilendiğini belirten vatandaşlar, "Korona virüs döneminde zaten taktığımız maskeler dolayısıyla çoğu zaman nefes almakta güçlük çekiyoruz. Havalar ısınınca fabrika ve çevresinde bulunan ikametlerde yaşamak adeta işkence oluyor" diye konuştular.

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