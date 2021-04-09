ADÜ’lü öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Erkan Gümüş’ün yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Gümüş, ‘TÜBİTAK 3501 Kariyer Projeleri’ kapsamında 409 bin 580 TL bütçe ile desteklenen projelerinde tüp bebek merkezlerinde yumurta dondurma işlemi için kök hücre tedavisi ile yeni bir yaklaşım getirileceğini ifade etti.

Projede doğurganlığın korunmasında önemli bir yöntem olan yumurtalıkların dondurulması yönteminin iyileştirilmesinin amaçlandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Gümüş, “Yumurtalıkların dondurulması yöntemi deneyimli merkezlerce uygulanan kullanımı sınırlı bir yöntemdir. Projede, kök hücre teknolojisi kullanılarak yumurtalıkların dondurulması yöntemine, ilk kez uygulanacak yeni bir yaklaşım deney hayvanları üzerinde denenecektir” dedi.

Projede ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi G. Melike Demirbolat ve lisansüstü bursiyerleri de yer alıyor.



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