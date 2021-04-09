Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evindeki Darıca Gençlerbirliği galibiyetinden sonra deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı da 4-1 mağlup ederek Fethiyespor'u geçip averajla tekrar 2'nci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, dış sahadaki galibiyet özlemini sona erdirdi. Son 4 deplasman maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Nazilli, Yozgat'tan zaferle dönerek moral buldu. Zirvedeki Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan 51 puanlı siyah-beyazlı ekip, üst üste kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor ve Karaman Belediyespor'la (D) karşılaştıktan sonra son 2 haftada Play-Off hedefindeki Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Takımıyla 2'de 2 yaparak son haftalara şampiyonluk iddisını sürdürerek giren teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını kutlayıp, öncelikle Play-Off'u garantileyerek son düdüğe kadar zirve yarışını da bırakmayacaklarını söyledi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-04-09 10:44:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.