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Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı

DHA

Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evindeki Darıca Gençlerbirliği galibiyetinden sonra deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı da 4-1 mağlup ederek Fethiyespor'u geçip averajla tekrar 2'nci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, dış sahadaki galibiyet özlemini sona erdirdi. Son 4 deplasman maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Nazilli, Yozgat'tan zaferle dönerek moral buldu. Zirvedeki Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan 51 puanlı siyah-beyazlı ekip, üst üste kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor ve Karaman Belediyespor'la (D) karşılaştıktan sonra son 2 haftada Play-Off hedefindeki Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Takımıyla 2'de 2 yaparak son haftalara şampiyonluk iddisını sürdürerek giren teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını kutlayıp, öncelikle Play-Off'u garantileyerek son düdüğe kadar zirve yarışını da bırakmayacaklarını söyledi.
 DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-04-09 10:44:24

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