“En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Didim’de tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Didim’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesini kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Didim’de bağımlılıkla mücadele kapsamında madde kullanımının zararları ve uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında 160’ı anne ve anne adayı olmak üzere toplam 250 kişiye broşür ve karanfil dağıtılarak farkındalık oluşturdu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.