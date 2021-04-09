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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GEKA destekli Gençlik Projesi Didim’e kazandırılıyor

İHA

GEKA destekli Gençlik Projesi Didim’e kazandırılıyor

Didim Kaymakamlığı'nın iştirakçi olarak yer aldığı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ve GEKA tarafından hibe verilen “Didim Ekospor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı” projesiyle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Didim Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına İlçe Kaymakamı Halil Avşar, AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Didim İlçe Gençlik ve spor Müdürü Ufuk Kurucu ve basın mensupları katıldı. Projeyle ilgili olarak proje uzmanı Handan Dinçer Aslaner slayt eşliğinde anlattı. Aslaner, projenin ortakları bütçesi, amacı ve hedefleri konusunda bilgiler aktardı.
“Yöreye vizyon katacak proje”
Proje sunumunun ardından bilgiler veren İlçe Kaymakamı Halil Avşar “Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen alternatif Turizm Mali Destek Programı kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız TR32/20/TUR2/0010 sayılı "Didim Ekospor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı” projesi GEKA tarafından kabul ve finanse edilmeye hak kazanmıştır. Proje İştirakçimiz Didim Kaymakamlığı'dır. Projemiz kapsamında Didim ilçemizde spor turizminin zeminini oluşturup, alternatif turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısı ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliği arttırılacaktır. Kurumumuzun 110 dönümlük kamu arazisinde spora yönelik, zipline, tırmanma duvarı, kort tenisi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları oluşturulması sağlanacaktır. Gelen ziyaretçilerin kişisel çadırlarını kurabilecekleri ve karavanlarını park edebilecekleri kamp alanımız mevcut olacaktır. Böylece, 24 ay sürecek olan projemiz Aydın'daki kısıtlı alternatif turizme yeni bir vizyon katacaktır. Yöre halkının kendi yaptıkları yöresel ürünleri sergileyerek ziyaretçilere satış yapabilmeleri ve projenin Didim halkına maddi kazanç sağlaması amaçlanmaktadır” dedi.
“Konsept olarak Türkiye'de bir ilk”
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise GEKA ile sözleşmelerinin imzalanmasının ardından inşaata başlanacağını kaydederek “Projenin yapılacağı yer İlçe Spor Müdürlüğü ile sentetik saha arasına kalan yer. İçerisinde doğal doku bozulmadan yapılacak. Bu proje Türkiye’de ilk olarak bir proje ve bunu da Aydın olarak Didim’e kazandıracağız. Konsept anlamında da bir ilki yapacağız. Proje süresi 24 ay ama 3 yıl gibi süreden tamamlanması hedefleniyor. Burada ayrıca portatif olarak açık ve aynı zamanda kapanabilen bir yüzme havuzu düşüncemiz var. Bunu da Bakanımıza ve Genel Müdürümüze ileteceğiz. Projede var olan 2 kişiye de istihdam sağlanacak. Ayrıca bizim kendi personelimizde burada görev yapacak. Bunun yanı sıra Karavan anlamında 23 karavan buraya koyarak öncü olma ve vatandaşların kullanımına sunma fikrimiz var" diye konuştu.
Didim Ekospor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı” projesine GEKA'dan 872 bin 628 TL (yüzde 71,37) destek verileceği bildirilirken, 350 bin TL (yüzde 28.63) kurumun destek vereceği öğrenildi. Projenin toplam maliyetinin 1 milyon 222 bin 628 TL'ye mal olacağı bildirildi.

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