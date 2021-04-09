Polise 'kavga şakası' gerçek oldu



Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)AYDIN'da görev yapan gazetecilerin, 10 Nisan Polis Haftası için yaptığı şaka amaçlı kavga ihbarı gerçek oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis memurları gazeteciler tarafından baklava ve meşalelerle karşılanırken, yaklaşık 20 metre mesafede taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme kavgasına tutuştu.

Aydın'da gazeteciler, 112 acil çağrı merkezini arayarak silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis memurları verilen adrese geldiklerinde gazeteciler tarafından baklava ve meşaleler ile karşılandı. Sözde olay yerine gelen polisler gazetecilere teşekkür ettiği sırada yaklaşık 20 metre ileride taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle kavga etmeye saşladı. Polis kavgaya müdahele ederek, tarafları ayırdı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-04-09 16:10:11



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