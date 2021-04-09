Mahkeme, kanser hastasına 186 bin 500 TL'lik ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme, kanser hastasına 186 bin 500 TL'lik ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi

DHA

Mahkeme, kanser hastasına 186 bin 500 TL'lik ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi


Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, deri kanseri tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Yakup Aydın (39), tedavi gördüğü süreçte aylık dozu 15 bin TL civarı olan kanser ilacına harcadığı 186 bin 500 TL'nin kendisine iade edilmesi için açtığı davayı kazandı. Aydın 1'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada, 'Yaşam hakkının kutsallığı ve sosyal devlet' ilkesine vurgu yapan mahkeme heyeti, paranın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilip, Aydın'a ödenmesine karar verdi.
Kuşadası'nda yaşayan muhasebeci Yakup Aydın'a, çeşitli şikayetler ile 2017 yılında başvurduğu Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde deri kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, yan etkileri olduğu için kemoterapiyi kabul etmeyen Aydın'ı akıllı ilaç tedavisine yönlendirdi. Reçetesine yazılı ilacı almak için eczaneye giden Aydın, o dönemde aylık dozu 15 bin TL civarında olan ilacın kemoterapi tedavisi görmeyen hastalar için devlet tarafından desteklenmediğini öğrendi.
Evli olan Yakup Aydın, tedavi sürecinde yakın akrabalarının da verdiği maddi destekle 330 bin lira harcayıp, etken maddesi 'nivolumab' olan 'optiva' isimli ilaçtan 22 doz aldı. Aydın, sağlığına kavuştuktan sonra harcadığı bu paranın belgelendirebildiği 186 bin 500 lirasının kendisine iade edilmesi için SGK'ya başvurdu. SGK'dan olumsuz yanıt alan Aydın, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Aydın, Avukatı Ezgi Tezcan Yaşar aracılığıyla geçen haziran ayında SGK'ya karşı Aydın 1'inci İş Mahkemesi'nde dava açtı.
FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDENECEK
Yakup Aydın'ın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar tarafından dava dilekçesinde, Anayasa kapsamında olan 'Yaşam hakkı', 'Eşitlik' ve 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir' maddelerine dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu ilacın Nobel ödüllü ve patentli olması nedeniyle de eş değerinin bulunmadığı vurgusu yapıldı. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 ay süren dava sonunda Yakup Aydın'ı haklı buldu. Geçen 7 Nisan Çarşamba günü görülen duruşmada, 'Yaşam hakkının kutsallığı ve sosyal devlet ilkesini' göz önünde bulunduran mahkeme, Aydın'ın tedavi sürecinde ödediği 186 bin 500 TL'nin, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesine karar verdi.
Mahkemenin verdiği kararın 1'inci basamak kemoterapi alınmaksızın uygulanan akıllı ilaç tedavisinde ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması yönünden örnek teşkil ettiğini belirten Avukat Ezgi Tezcan Yaşar, "Modern tıbbın ulaştığı noktayı yasal düzenlemelerimiz ve sağlık politikalarımız yakalayamamıştır. İnsan hayatı her türlü maddi değerin üzerindedir. Devletler insan sağlığına, tedavi ve ilaç ödeneklerine ayırdıkları bütçelerini belirlerken kar-zarar hesabı yapmamalıdır" diye konuştu. SGK bu karara itiraz etmez ve Yargıtay mahkemenin kararını onaylar ise Aydın'ın kazandığı bu dava benzer davalar için emsal teşkil edecek. 
'HAKKINIZI MUTLAKA ARAYIN'
Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Yakup Aydın, kendisiyle aynı durumda olan kanser hastalarına mahkemeye giderek haklarını mutlaka aramalarını tavsiye etti. Aydın, "Hastalığımı öğrendiğimde önce başıma gelen duruma inanamadım. Sonra tedavime odaklandım. İlacı tedarik etme sürecinde yakın akrabalarım, arkadaşlarım ve çeşitli hayır kuruluşlarından yardım aldım. Dava lehime sonuçlandığı için çok mutluyum.  Ancak Türkiye'de yüz binlerce kişi SGK'nın haksız olan bu uygulaması nedeniyle mağdur durumda. Kararın bu mağduriyetleri gidereceğine inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-04-09 16:46:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Matbaalarda imsakiye mesaisi
YEREL HABERLER Matbaalarda imsakiye mesaisi
Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
YEREL HABERLER Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
ADÜ’de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
YEREL HABERLER ADÜ’de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
GEKA destekli Gençlik Projesi Didim’e kazandırılıyor
YEREL HABERLER GEKA destekli Gençlik Projesi Didim’e kazandırılıyor
Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği ...
“En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Didim’de tanıtıldı
YEREL HABERLER “En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Didim’de ...
Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Bozdoğan’da kutlandı
YEREL HABERLER Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü ...
Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Didim belediye meclisinin 2020 faaliyet raporu kabul ...
Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
YEREL HABERLER Sürpriz için yapılan ihbar gerçek oldu
Polis haftası Kuşadası’nda kutlanıyor
YEREL HABERLER Polis haftası Kuşadası’nda kutlanıyor
ADÜ Rektörü Aldemir, yeni atanan müdürlere başarılar dileğinde bulundu
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, yeni atanan müdürlere başarılar ...
İlaçlama makinasına kolunu kaptıran usta hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İlaçlama makinasına kolunu kaptıran usta hastaneye ...
Ata tohumları vatandaşların bahçesiyle buluştu
YEREL HABERLER Ata tohumları vatandaşların bahçesiyle buluştu
Koçarlı’da Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Koçarlı’da Polis Haftası kutlandı
Denizlili Müzisyen, Kuşadası için beste yaptı “Ada’ya Gel Ada’ya” isimli şarkının klibi çekilecek
YEREL HABERLER Denizlili Müzisyen, Kuşadası için beste yaptı “Ada’ya ...
Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı
36 yıldır külot pantolon dikiyor 6 yıldır çırak bulamıyor
YEREL HABERLER 36 yıldır külot pantolon dikiyor 6 yıldır çırak ...
ADÜ’lü öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek
Fabrika bacasından çıkan dumanlar ilçeyi rahatsız ediyor
YEREL HABERLER Fabrika bacasından çıkan dumanlar ilçeyi rahatsız ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşklü muhtarların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşklü muhtarların ...
Efeler’den tapu işlerini hızlandıran adım
YEREL HABERLER Efeler’den tapu işlerini hızlandıran adım
Kuşadası'nın geçmişine ışık tutacak proje için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nın geçmişine ışık tutacak proje için ilk ...
Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde
YEREL HABERLER Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde
ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Aksu otizm hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ...