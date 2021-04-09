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ADÜ Rektörü Aldemir, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında gerçekleşen Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri bulundu. Toplantıda, kadına karşı şiddetin önlenebilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı.

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