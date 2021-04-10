Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.