Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor.

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