Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı Vali Aksoy'un Ramazan ayı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı Vali Aksoy'un Ramazan ayı mesajı

İHA

Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı Vali Aksoy'un Ramazan ayı mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy vatandaşları, Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu ay, kutsal kitabımız Kur'anı Kerim’in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.

Vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyaran Vali Aksoy, "Diğer yandan, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreçte; vatandaşlarımız tarafından, alınan tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Bu özel günlerde kişilerin kapalı ortamlarda geçirdikleri sürenin uzaması Covid19 salgınının yayılmasını artırmaktadır. Bu nedenle ramazan ayı boyunca aile, komşu, ev ziyaretlerinde bulunulmaması gerekli olup bu hususa riayet edilmesi önem arz etmektedir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin Ramazanı Şerifi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
YEREL HABERLER Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
YEREL HABERLER Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan ...
Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara ...
Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Bozdoğan’da otomobil şarampole devrildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da otomobil şarampole devrildi
İtfaiyenin suyu bitince kazma kürekle müdahale ettiler
YEREL HABERLER İtfaiyenin suyu bitince kazma kürekle müdahale ...
Başkan Kaplan’dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan kontrol noktasındaki polislere ...
Kaymakam Şahin'den 'Polis Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin'den 'Polis Haftası' mesajı
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi ...
Azap Gölü ve Myus'da doğa yürüyüşü ve rota tespit çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Azap Gölü ve Myus'da doğa yürüyüşü ve rota tespit ...
Gönül gözüyle heykel yapıyorlar
YEREL HABERLER Gönül gözüyle heykel yapıyorlar
Kış yeniden geri gelince, vatandaşa yakacak telaşı sardı
YEREL HABERLER Kış yeniden geri gelince, vatandaşa yakacak telaşı ...
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj yayınladı
YEREL HABERLER Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj ...
ADÜ Öğretim Üyesi, Belleten Dergisi Yayın Kuruluna hakem olarak davet edildi
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi, Belleten Dergisi Yayın Kuruluna ...
Vali Aksoy'dan Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aksoy'dan Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis ...
Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ...
Milletvekili Savaş; "Aydınımız için katma değer üretmeye devam edeceğiz" Sultanhisar çileği coğrafi işaret aldı
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş; "Aydınımız için katma değer ...
'Sahne alan çocuğumu izlemeye geldim' dedi, cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER 'Sahne alan çocuğumu izlemeye geldim' dedi, cezadan ...
Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
YEREL HABERLER Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
Nazilli’deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan’dan yanıt verdi
YEREL HABERLER Nazilli’deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan’dan ...
Milletvekili Savaş, "Emniyet mensuplarımız, vatandaşlarımız için şefkat kapısıdır"
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş, "Emniyet mensuplarımız, ...
Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi