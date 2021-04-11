25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı

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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan kişi koşarak, kaçmaya başladı. Polis, şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin sorgusunda hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan E.A., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Nazilli Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-04-11 15:08:39



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