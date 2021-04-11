TCDD´ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın İncirliova ilçesinde TCDD´ye ait sinyalizasyon ve enerji kablolarını çalan 6 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Çalıntı malzemeler ele geçirilirken, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde, Yaklıdere ve İkizdere Köprüsünde bulunan TCDD´ye ait sinyalizasyon ve enerji kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı. Sinyalizasyonların çalışmadığını fark eden görevliler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi olan 6 kişinin adresleri tespit edildi. Sabah saatlerinde Germencik ve İncirliova´da belirlenen adreslere baskın yapan polis, 6 kişiyi yakalarken, çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B. A.T. G.D. Ö.Y F.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-04-11 21:46:13
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