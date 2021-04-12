Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi'nde böbrek taşına iyi gelmesiyle bilinen şifalı su pınarının bulunduğu noktada, çeşme ve depo alanı düzenlenmesi için Koçarlı Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle çalışma başlatıldı.

Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi’nde böbrek taşına iyi gelmesiyle bilinen şifalı su pınarının bulunduğu noktada, çeşme ve depo alanı düzenlenmesi için Koçarlı Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle çalışma başlatıldı.

Koçarlı’ya bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi’nde 1965 yılında Merhum Hüseyin Yörükoğlu tarafından bulunan ve 1970 yılından bu yana böbrek taşına iyi gelmesiyle üne kavuşan şifalı su pınarının yer aldığı noktada, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ve hayırseverlerin iş birliğiyle başlatılan çeşme ve depo alanı düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Son rötuşların devam ettiği çalışmaları yerinde incelemek için beraberindeki MHP Koçarlı İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş ve Belediye Meclisi Üyesi Memduh Bircan ile birlikte şifalı su pınarının bulunduğu alana ziyaret gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuşlarbeleni Mahalle Muhtarı Ali Uyar ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Muhtar Ali Uyar ve çalışmayı yürüten ekipten bilgi alan Başkan Kaplan, son yıllarda Aydın’ın ilçelerinin yanı sıra yurt içinden bir çok vatandaşın böbrek taşı hastalığına şifa bulmak için geldiği su pınarının, yapılacak düzenlemelerin ardından Koçarlı’yı ve bölgeyi süreç dahilinde şifalı su turizmiyle tanıştırmasının önünü açacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, 55 yıl önce su pınarını bularak insanların kullanımına açan Merhum Hüseyin Yörük’ün oğlu Yusuf Yörükoğlu ile de görüşen Başkan Kaplan, beraberindeki belediye ekiplerine düzenlemelerin en kısa zamanda tamamlanarak çeşmenin açılışa hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yörükoğlu Pınarı olarak anılan şifalı su pınarının bulunduğu noktada, çeşme ve depo alanı düzenlemesini en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirten Başkan Kaplan, “Kaynak pınarımızdan çıkan suyun özellikle böbrek taşı başta olmak üzere iltihaplanma ve kireçlenme gibi rahatsızlıklara iyi geldiği senelerdir biliniyor. Halkımızın ve Aydın’ın ilçelerinden bir çok insanımızın şifa bulduğu pınarımızdan su alımını kolaylaştırmak için bu düzenlemeyi gerçekleştirme kararı aldık. Düzenlemeler tamamlanır tamamlanmaz en kısa zamanda açılış yapacağız. Açılışın ardından yapacağımız tanıtımla beraber, şifalı su pınarımızın yurdumuzun değişik yerlerinden böbrek hastalığına şifa arayan insanlarımız tarafından da daha uğrak bir nokta olacağını öngörüyoruz. Bu vesileyle başlattığımız düzenlemelere destek veren hayırseverlerimize de teşekkür ediyor, Koçarlımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacaören Göleti’nin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Karacaören Göleti’nin yapımına başlandı
Çilekte sezon başladı, üretici fiyattan memnun
YEREL HABERLER Çilekte sezon başladı, üretici fiyattan memnun
İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli ...
TCDD´ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER TCDD´ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli ...
Nazilli’de inşaat hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de inşaat hırsızı yakalandı
Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu
Aydın´da 10 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydın´da 10 mahalle karantinaya alındı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara ...
25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla ...
Aydın’da 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde ...
Nazilli’de otomobil kanala uçtu
YEREL HABERLER Nazilli’de otomobil kanala uçtu
Kız arkadaşından ayrılan Sezer, ormanlık alanda kendini astı
YEREL HABERLER Kız arkadaşından ayrılan Sezer, ormanlık alanda ...
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
YEREL HABERLER Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile ...
25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı
Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı Vali Aksoy'un Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri ...
Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
YEREL HABERLER Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
YEREL HABERLER Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan ...
Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara ...
Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Bozdoğan’da otomobil şarampole devrildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da otomobil şarampole devrildi
İtfaiyenin suyu bitince kazma kürekle müdahale ettiler
YEREL HABERLER İtfaiyenin suyu bitince kazma kürekle müdahale ...