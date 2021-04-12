Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor Özel eğitim öğrencilerine 'Hemsball' sporu tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor Özel eğitim öğrencilerine 'Hemsball' sporu tanıtıldı

İHA

Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor Özel eğitim öğrencilerine 'Hemsball' sporu tanıtıldı

Aydın İl Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından özel eğitim okullarında eğitim alan öğrencileri spora yönlendirme amacıyla spor malzemesi desteğinde bulunulurken, özel çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturan Hemsball sporu da tanıtıldı.

Hemsball spor dalının zihinsel engelli özel çocukların üzerinde bıraktığı olumlu etkileri yerinde görmek, branş tanıtmak, sevdirmek, bu öğrencileri daha çok spora teşvik etmek amacıyla Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından özel öğrencilerin eğitim gördükleri okullara spor malzemeleri desteğinde bulunuldu. Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenörler eşliğinde henüz yeni bir spor dalı olma yolunda belli bir aşama kat etmiş olan Hemsball sporunun tanıtımı ile atletizm ve basketbol spor dallarında spora yönlendirme amacıyla öğrencilere etkinlik düzenlendi.

Hemsball sporunun özel eğitim alan çocukların üzerinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Özel eğitim okullarında gençlerimizin sosyalleşmesi, sportif faaliyetlerinin daha yaygın hale gelebilmesi bakımından valiliğimiz koordinasyonunda, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan bir projeyi bugün ilimizde hayata geçirdik. Hemsball sporunun gençlerimiz tarafından benimsenmesi ve onların gelişmesine katkı sağlayacak bir organizasyonu faaliyete geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

İl genelindeki tüm özel eğitim okullarına spor malzemelerinin dağıtılacağını belirten Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın Valiliğimizin desteği ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte özel gençlerimizin Hemsball sporuyla, göz, el ve ayak koordinasyonunu geliştirici, onların kaliteli zaman geçirmesi ile ilgili Hemsball sporunun malzemelerinden Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy 15 tane alarak özel okullara dağıtılması talimatını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Mutlu Çarşamba' denilen proje uygulamasının genele yayılması ile ilgili bir desteği oldu. Arkadaşlarımız diğer okulları da gezerek alınan spor malzemelerinin tamamını okullara dağıtacaklar. Gençlerimizin spor ile kalması, ve spor ile kaliteli zaman geçirmesi ile ilgili güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

Hemsball sporu ile özel eğitim öğrencilerinin kendilerini geliştireceklerini söyleyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Hemsball branşı malzemelerinin dağıtımı konusunda özel eğitim okullarımızın tercih edilmesi bu öğrencilerimizin kendilerini el, göz ve ayak koordinasyonu geliştirmeleri bakımından çok önemli. Bu öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmesi, sosyalleşmesi ve spora olan ilgilerinin artarak devam etmesi açısından bu projenin mimarı olan başta Aydın Valiliğimiz olmak üzere Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 13 özel eğitim okulumuza bu oyunun setleri dağıtılacak. İnşallah bu çocuklarımız da bu anlamda kendilerini daha da geliştirecekler" ifadelerini kullandı.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği Başkanı ve Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Adnan Özdemir, "Özel çocuklarımızın üzerinde Hemsball sporunun etkisini bizzat yaşamış bir babayım. Çünkü çocukların gelişiminde, el ve göz koordinasyonu, denge problemlerinin ortadan kalkmasında, odaklanma sorunlarının ortadan kalkmasında gerçekten çok büyük etkisini gördük" dedi.

Hemsball Antrenörü Firdevs Türkeli ise, 100'ün üzerinde özel sporcu ile çalıştığını belirterek, "Bunların yanında normal öğrencilerimiz de var. Hemsball özellikle bu pandemi süresinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına rahatlıkla uyabildiğimiz bir spor branşı olduğu için aralıksız devam edebildik. Çok şükür bu zamana kadar hiç bir sıkıntı da yaşamadık. Hemsball'ın özel sporcuların üzerinde hem ruhsal, hem psikososyal hem de fiziksel olarak gelişimlerini kaydediyoruz. Bunu hem veliler hem de çocukların üzerinden görmek mümkün" diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından okul yöneticilerine spor malzemeleri takdim edilirken, törene katılan protokol üyeleri Hemsball oynayarak Hemsball'ın önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor son haftalara bileniyor
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu Aydın ...
Doç. Dr. Mahir Kırnap organ bağışının önemine dikkat çekti Doç. Dr. Kırnap, "İnsanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinmez"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Mahir Kırnap organ bağışının önemine dikkat çekti Doç. ...
Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak
YEREL HABERLER Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak
Karacaören Göleti’nin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Karacaören Göleti’nin yapımına başlandı
Çilekte sezon başladı, üretici fiyattan memnun
YEREL HABERLER Çilekte sezon başladı, üretici fiyattan memnun
İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli ...
TCDD´ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER TCDD´ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli ...
Nazilli’de inşaat hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de inşaat hırsızı yakalandı
Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı villada ölü bulundu
Aydın´da 10 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydın´da 10 mahalle karantinaya alındı
Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara almadı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil kanala uçtu, sürücü şans eseri yara ...
25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapisle aranan hükümlü, kovalamacayla ...
Aydın’da 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan yapımı devam eden projeleri yerinde ...
Nazilli’de otomobil kanala uçtu
YEREL HABERLER Nazilli’de otomobil kanala uçtu
Kız arkadaşından ayrılan Sezer, ormanlık alanda kendini astı
YEREL HABERLER Kız arkadaşından ayrılan Sezer, ormanlık alanda ...
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
YEREL HABERLER Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile ...
25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı
Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı Vali Aksoy'un Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri ...
Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
YEREL HABERLER Karacasu'da tapuda kolaylık sağlandı
5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu
Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
YEREL HABERLER Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan ...