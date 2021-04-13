ADÜ’lü öğretim üyesi iki adet hemşirelik tanısı kabul edildi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, iki hemşirelik tanısı, Uluslararası Tanı Sınıflama Sistemi’ne kabul edildi.

Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elem Kocaçal ile iş birliği sonucunda uluslararası bir tanı sınıflama sistemi olan NANDAInternational’a önerdikleri “Ineffective Lymphedema SelfManagement” ve “Ineffective Lymphedema Risk SelfManagement” hemşirelik tanıları NANDAInternational Nursing Diagnoses Definitions andClassification 20212023 kitabında yayınlandı.

Kabul edilen tanılarla hemşirelik taksonomisine katkı sağlandığını belirten Prof. Dr. Gülengün Türk, uluslararası yayınlanan kitapta ülkemizden sadece üç akademisyenin hemşirelik tanılarının yer aldığını söyledi.

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