Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Murat Gökbayrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında NazilliBozdoğan Karayolu üzerinde Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Gökbayrak idaresindeki 09 AET 702 plakalı otomobil Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halinde iken Kavaklı Mahallesi tali kavşağını geçtikten sonra düz yolda Gökbayrak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Yaklaşık 50 metre yan şekilde ilerleyen otomobil tarla kenarına geldiğinde sulama kanalına çarparak takla attı. Olay yerinden geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sürücü Gökbayrak'ı sıkıştığı otomobilden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi Resütitasyon Ünitesinde tedavi altına alınan Gökbayrak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.