Lahanalar koyunlara kaldı Ürün satılmayınca, koyunlar lahana tarlasında otlatıldı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Kış mevsiminin en değerli gıdaları arasında yer alan lahana bu yıl pandemiye yenik düşünce, lahana tarlaları koyun otlağı oldu.

Lahana aslında çok faydalı bir sebze olmasına rağmen bu yıl pandemi döneminde pazarların kapanması nedeniyle beklenen satışlar gerçekleşmeyince ürünün bir kısmı tarlada kaldı. Hasat edilmeyen lahana tarlalarında kalan ürünü değerlendirmek amacıyla lahana tarlasında koyun otlatmaya başladıklarını belirten İsmail Kaplan isimli çiftçi, “Pandemi lahanayı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması yaşanınca pazarlar birleştirildi. Hal böyle olunca bazı ürünlerin satışı düştü ve tarlada kaldı. Toplanmayan ürünlerin hayvan yemi yaparak bu şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.