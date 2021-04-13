Altın Fırça Resim Yarışması’nda yılın okulu Başak Koleji oldu

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, Sosyal Sorumluluk bilinci ile düzenlenmiş bir farkındalık projesi olan ve bu yıl ilki düzenlenen “Altın Fırça Resim Yarışması” sonuçlarına göre Aydın Başak Koleji “Yılın Okulu”, “Yılın Öğrencileri” ve “Yılın Öğretmeni” ödüllerinin sahibi oldu.

Toprak Okulu ve Önce Vatan Gazetesi tarafından projelendirilen 39 yaş arası resim yarışması, önemli bazı amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Toprak, su ve havanın yani doğanın daha bilinçli olarak kullanılması ve gelecek kuşaklara bu bilincin aşılanması gerekliliği üzerinde durularak düzenlenen yarışmanın her yıl yapılması planlanmaktadır.

Alanında 12 profesyonel ve akademisyen Jüriden oluşan ve 850 aday arasından en yüksek puanlamayı alan Başak Koleji “Yılın Okulu”, Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim “Yılın Öğretmeni” ve Başak Koleji öğrencileri, Hanzade Aydaş, Kayla Su Dural, Melis Akyağcı, Masal Karakaş ve Mefaret Ülgüdür “Yılın Öğrencileri” seçildi.

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