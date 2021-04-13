Söke'de 25 bin dekar delice zeytin alanı, üretime kazandırılacak

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde delice zeytinlerin aşılanması devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında aşılanacak zeytinlerle birlikte 25 bin dekar atıl delice zeytinliği ekonomiye kazandırılmış olacak.

Söke’ye bağlı Güneyyaka, Güzeltepe, Köprüalan, Karakaya, Kisir ve Yeşilköy Mahallelerinde süren çalışmalarda delice zeytinlerin aşılanırken, bölge üreticisi konunun uzmanlarınca da bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem beraberinde Söke İlçe Müdürü Zeki Berhuni ile birlikte projenin yürütüldüğü kırsal mahalleleri ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgiler aldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; “Söke’ye bağlı altı kırsal mahallemizde 15 Bin 100 adet zeytin delicesine aşılama çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında başlatılan ve günümüze kadar 185 bin delicenin aşılandığı proje ile birlikte aşılanacak delice adedi 200 bin’i bulacaktır. Böylece yaklaşık 25 Bin dekardaki atıl delice zeytinliği, ilçe zeytin üretimimize kazandırılmış olacaktır” denildi.

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