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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi sosyal belediyecilikte sınıfı geçti

İHA

Nazilli Belediyesi sosyal belediyecilikte sınıfı geçti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatlarıyla 2021 yılı itibariyle hayata geçirilen “Güneşli Evler Projesi” bir ailenin daha yüzünü güldürdü.
Nazilli Belediyesi tarafından, hayırsever vatandaşların eşyalarının değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmek için oluşturulan Güneşli Evler Projesi, bir ailenin daha yüzünü güldürdü.
Evinde hiçbir eşya olmadığını ve 3 çocuğu ile yalnız yaşadığını dile getiren genç kadının yardımına koşan ekipler, ilk etapta koltuk, fırın, dolap, halı, yatak ve gıda malzemelerini aileye ulaştırdı.
Ailenin diğer eksiklerinin de giderilmesi için harekete geçtiklerini belirten Başkan Özcan, “İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmayacaktır. Projemize destek veren tüm hayırsever hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
3 ay gibi kısa bir sürede pek çok aileye ulaştıklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sosyal belediyecilik alanında yürütülen faaliyetlere hız vereceklerinin altını çizdi.
Proje kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşların eşyaları komisyon tarafından değerlendirilerek kullanılabilirliği tespit edilecek. Yardım için başvuruda bulunan kişilerin ise evleri ziyaret edilerek ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilecek. Vatandaşlar, proje kapsamında 444 1 391 dahili 101 numaralı telefondan irtibata geçerek bağış ya da yardım talebinde bulunabilecek.

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