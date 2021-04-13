Aydın’da bir haftada 2 bin 503 vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın’da son 1 haftada ortalama 2 bin 503 kişi koronaya yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 358 kişi koronavirüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 2 bin 503’ü buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 34 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan tedbirler bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile koronavirüs ile mücadele aralıksız sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. 39 Nisan arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 223,67’sii koronavirüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın'da günde ortalama 358 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 2 bin 503'e ulaştı.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” dedi.

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