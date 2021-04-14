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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilisine ve arkadaşına tağra ile saldırdı

İHA

Sevgilisine ve arkadaşına tağra ile saldırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sevgilisi ile tartışan bir kişi eline aldığı tağra ile dehşet saçtı. Sevgilisine saldıran gözü dönmüş adam, ayırmak için araya giren arkadaşına da tağra ile saldırdı.
Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Yalıkent sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. ile Meliha G. arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Murat D. iddiaya göre eline aldığı tağra ile sevgilisi Meliha G.'yi kafasından yaraladı. İkiliyi ayırmak için araya giren Recep S. ise arkadaşı tarafından tağra ile boğazından yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Recep S. ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, tağra ile dehşet saçan Murat D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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