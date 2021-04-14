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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy’un Turizm Haftası mesajı

İHA

Vali Aksoy’un Turizm Haftası mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 1522 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Ekonomik kalkınmadan kültürler arası diyaloğa, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın korunmasına, uzlaşma kültürünün yayılmasından Dünya barışına kadar insanlığa birçok alanda katkılar sunan turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini aynı paydada toplayan, bu yönüyle milletler arası diyalogun artmasına katkı sağlayan bir etkinlik olan turizm, gelir getirici ve istihdam oluşturması bakımından da ülkelerin ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır. Getirdiği gelir açısından enerjiden sonra ikinci sırada yer alan turizm, günümüzde artık yılın tamamında aktifliğini sürdürmektedir. Ülkemiz, bu bilinçle turizmin gelişmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Yurdumuzun dört bir yanında yapılan yatırımlar ve teşviklerle turizm sektörü desteklenmektedir” dedi.
“Turizmin 12 aya çıkarılması için çalışmalar sürüyor”
Vali Aksoy, Aydın’da turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Ünlü tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü " olarak nitelendirdiği Aydın İlimiz; Tarih, doğa, deniz, kruvaziyer, spor, termal, kongre turizmi bakımından geniş bir potansiyele sahiptir. Özellikle antik çağın, UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Afrodisias, Milet, Apollon, Nysa, Alinda, Alabanda, Tralleis, Magnesia, Priene gibi 23 eşsiz nitelikteki kent ve tapınakları, farklı arayış ve beklentilere cevap veren coğrafyası ve iklim koşullarıyla büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Aydın sınırları içerisinde Aydın Akbük, Aydın Didim, Aydın Kuşadası Çamlimanı, Aydın Kuşadası Yat Limanı’ olmak üzere dört adet turizm merkezi ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi bulunmaktadır. İlimizde 103 Turizm İşletme Belgeli, 15 Turizm Yatırım Belgeli ve 408 Belediye Belgeli olmak üzere 526 konaklama tesisi hizmet vermektedir.Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde çeşitli çalıştaylar ve konferanslar yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydın’ın sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleri ile Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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