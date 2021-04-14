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2020 Faaliyet Raporu kabul edildi Muhalefet “Hayır” dedi, oy çokluğuyla kabul edildi

İHA

2020 Faaliyet Raporu kabul edildi Muhalefet “Hayır” dedi, oy çokluğuyla kabul edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyet raporu muhalefetin hayır oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi oldu. Toplantı öncesinde Büyükşehir’in faaliyetleri hazırlanan video slayt ile meclis üyelerine anlatıldı. Yapılan görüşmelerin ardından hararetli geçen mecliste Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin “Hayır” oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.
“Vizyon ve misyonumuz billboardlar mı?”
Büyükşehir’in 2020 faaliyetlerinin anlatımının ardından söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Neşe Menderes, video slaytında anlatılanların kendilerini mutlu etmediklerini ifade ederek 2018, 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarının aynı olduğunu savundu. Konuşmasında Büyükşehir’in sosyal belediyecilik hizmetlerini de eleştiren Menderes; “Sosyal belediyecilik bizim toplumsal olarak çok önem verdiğimiz bir alan ama sadece sosyal belediyecilikle Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesini yönetmemiz de çok sağlıklı değil. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak vizyon, misyon diyoruz. Billboardlar mı bizim misyonumuz, vizyonumuz? Biz daha bir şey yapmayacak mıyız? İnsanlara iş anlamında, yatırımlar anlamında veya büyük binalar, yollar anlamında, meydanlar anlamında daha bir şey yapmayacak mıyız?” dedi.
“Beton harcamakla belediyecilik olmuyor”
Menderes’in sosyal belediyeciliği eleştirmesinin yapıcı bir tutum olmadığını ifade eden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Türkiye’nin ve dünyanın salgın hastalık yüzünden çıkmaza girdiği, özellikle alt gelir grubunda insanların hem ülkemizde, hem de bütün dünyada çok zorluk çektiği bir dönemde, sosyal belediyeciliği eleştirmesinin çokta yerinde ve yapıcı olduğunu düşünmüyorum. Belediyeciliğin klasik olan tarafı her yerde yapılıyor. Yollar yapılıyor, parklar yapılıyor. ‘Büyük, büyük binalar’ diyorsunuz, sadece büyük bina yapmakla, beton harcamakla belediyecilik olmuyor. Onlar da olması gerekiyor ama önemli olan insanların ihtiyacı olduğu dönemde, kendilerine el uzatmaktır” dedi.
Büyükşehir’in yaptığı yatırımlara Didim üzerinden örnek veren Başkan Atabay; “Büyükşehir sadece, daha önce belde belediyesi olan ve önemli turizm merkezlerinden olan Akbük Mahallemizin altyapısı için 100 milyon lira kaynak ayırdı. Yani Büyükşehir, her ilçeye halkın ihtiyaçları doğrultusunda hem sosyal belediyecilik, hem de alt ve üstyapı anlamında hizmet yapıyor” dedi.
“Her yerde damgasını görüyoruz”
Hararetli geçen toplantıda söz alan İYİ Parti’li Meclis Üyesi Hayati Atlı ise, Büyükşehir’in Aydın’ın 17 ilçesinde tüm vatandaşlara hizmetleriyle dokunduğunu vurgulayarak “Aydın'ın tüm ilçelerini gezdiğimizde Büyükşehir'in damgasını her yerde görebiliyoruz" dedi.
“Katlanarak devam etti”
Pandemi sürecinde dahi Büyükşehir’in yatırım ve hizmetlerinin katlanarak devam ettiğinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Salgından dolayı ekonomide büyük bir durgunluk yaşanırken, bu büyük durgunluğa rağmen Büyükşehir Belediyemizin yatırım ve hizmetleri hız kesmeden devam etmiştir. Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri katlanarak, artmıştır” dedi.
“Dünya’ya örnek oldu”
Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından açıklama yapan Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz, Büyükşehir’in sosyal hizmetler bütçesinin 500 milyon lira değil, 30 milyon lira civarında olduğuna dikkat çekerek normal belediyecilik hizmetlerinin her belediye tarafından yapabileceğini belirtti. Sosyal belediyecilik konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olduğunu belirten Karakoz, Aydın’a yapılan yatırım ve hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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