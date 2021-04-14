Aydın'da gıda firmalarında Mart ayında 514 bin 224 TL ceza kesildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine devam edildi. Mart ayı içerisinde ekipler 4 bin 200 adet denetim gerçekleştirirken, denetimlerde 514 bin 224 TL'lik idari para cezası kesildi.



2 bin 62 adet gıda üretim yeri, 13 bin 912 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunan Aydın'da, Mart ayında gıda üretim yerlerine 436 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 3 bin 764 adet olmak üzere toplam 4 bin 200 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve benzeri durumlara istinaden il genelinde toplam 41 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 27 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 514 bin 224 TL’lik idari para cezası uygulandı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde 521 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 992 bin 707 kg kuru incir, 64 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 417 bin 920 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 585 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 410 bin 620 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. ALO Gıda 174 hattına, Mart ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 34 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 4 adet, üretim yeri ile ilgili 5, diğer 4 adet olmak üzere toplam 47 adet şikayet gelirken, şikayetlerle ilgili olarak 37 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.



Gıda güvenliği çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.



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