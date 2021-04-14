Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama yatırımlarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama kanallarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Karacasu’da 800 dekarlık tarım arazisi besleyen su kanalları modern hale getiriliyor.



Verimli ve bereketli toprakları ile tarımsal üretimde ülkemizin önde gelen kenti olan Aydın’da tarımsal sulama ağının genişlemesi ve saha sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) yatırımlarını sürdürüyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından kent genelinde sürdürülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının yanı sıra tarımsal sulamayla ilgi de projeler üretiliyor. Karacasu Yukarı Görle Kapalı Sistem Sulama Tesisi çalışmasıyla 800 dekarlık alanı kapsayacak tesis inşa ediliyor. ASKİ’nin bu çalışmasıyla düzenli ve temiz sulama suyuna kavuşacak olan bölgede ağırlıklı olarak üretimi yapılan nar, zeytin ve sebzelerin veriminin artması planlanıyor.



"Kapalı kanal inşa edilerek yol genişlemesi de yapıldı"

Yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenileyen ASKİ, 1.7 km’lik eski sulama kanallarının bakım ve onarımları yapıldı ve 200 m uzunluğundaki kanal duvarı yeniden inşa edildi. Mahalle içerisinden geçen su kanalları kapalı hale getirilerek hem yol genişlemesi sağlandı hem de kanal suyu çevresel etkilerden korunmuş oldu. Bu çalışmayla beton kanallar 3.4 km kapalı sulama sistemi haline getirildi. Suyun daha verimli kullanılması için modern sulama tekniklerine geçişin bir aşaması olarak planlanan ASKİ çalışması sonrasında, çiftçilerin damla sulama sistemine geçmesi planlanıyor. Kapalı sistem sulama kanalı ve damla sulama sistemi ile birlikte su randımanının arttırılması hedefleniyor. Yukarı Görle Mahalle Muhtarı Selçuk Alaca, yapılan çalışmalardan mahalle sakinlerinin çok memnun olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.