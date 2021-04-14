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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sökeli Berber Arıcı, saç kesim yarışmasında performans ödülü kazandı

İHA

Sökeli Berber Arıcı, saç kesim yarışmasında performans ödülü kazandı

29 Mart2 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali’nde Sökeli berber Engin Arıcı, saç kesim yarışmasında, performans ödülü kazandı. 2. Uluslararası Güzellik Sanatları Festivali, 600 zanaatkarın katılımıyla gerçekleşirken; Sökeli berber Engin Arıcı saç kesim yarışmasında 120 kişinin arasından, göstermiş olduğu ustalık ile birlikte performans ödülüne layık görüldü ve kupanın sahibi oldu.
Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can ve yönetim kurulu üyeleri, ödül kazanan Engin Arıcı’ya çiçek takdim etti. Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can; “Sökemizi temsil eden genç girişimci erkek kuaförü Engin Arıcı, kupasını aldı. Kendisini kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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