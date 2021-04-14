Efeler belediyesi sokak hayvanları için yürüyen İğdigül’ü ağırladı

Efeler Belediyesi, sokak hayvanlarına şiddete dikkati çekmek amacıyla Mersin'den İzmir'e yürüyüş gerçekleştiren oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül’ü ağırladı.

Üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve “Yaşamak İstiyoruz” yazısı bulunan yelek ve çantasıyla, Mersin'den İzmir'e doğru yürümeye başlayan hayvan hakları savunucusu 64 yaşındaki Semih İğdigül, yüzlerce kilometrelik yolu yürüyerek kat ettikten sonra Efeler’de mola verdi. Efeler Belediyesi’nin çalışmaları beğeniyle takip ettiğini söyleyen İğdigül, Efeler Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik gösterdiği duyarlılığı da takdir ettiğini söyledi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılan İğdigül, “Efeler Belediyesi’nin, sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılığı gözümle de gördüm” diyerek şöyle konuştu:

“Canlarımız için Mersin’in Erdemli ilçesinden yola çıkarak, İzmir’e bir yürüyüş gerçekleştiriyorum. Bugün Efeler’e ulaştım. Efeler Belediyesi’nin sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını biliyordum, gözümle de görmüş oldum. Amacımız canları yaşatmak. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim.”

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