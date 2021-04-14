Nazilli Belediyespor - Tekirdağspor: 5-2

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Mehmet Öcal (xx), Şükrü Mert (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Sinan (xxx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xx), Muhammet Ali (xxx) (Dk. 59 Murat Can xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 59 Serkan xx), Berkay (xxx), Aytaç (xxxx) (Dk. 87 Kaan), Selçuk (xx), Bünyamin (xxx) (Dk. 87 Burak), Mert (xx) (Dk. 78 Hasan xxx)

TEKİRDAĞSPOR: Ogün (x) Enes (x) (Dk. 86 Ulaş), Hüseyin (x) (Dk. 89 Mehmet), Samet (xx), Güner (x), Ramazan (xx), Doğukan (x), Hakkı (xx), Ceyhun (x) (Dk. 86 Muhammed), Emrah (xx), Barış (x) (Dk. 46 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 3 Barış, Dk. 72 Hüseyin (Tekirdağspor), Dk. 30 ve Dk. 55 Aytaç, Dk. 43 Muhammet Ali, Dk. 79 Hasan, Dk. 85 Bünyamin (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Samet, Güner (Tekirdağspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, 31'inci haftada konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 30 ve 55'inci dakikada Aytaç, 43'üncü dakikada Muhammet Ali, 79'uncu dakikada Hasan, 85'inci dakikada ise Bünyamin atarken, konuk takımın golleri 3'üncü dakikada Barış, 72'nci dakikada Hüseyin'den geldi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan 2'nci sıradaki Nazilli Belediyespor 54 puana ulaşırken, Tekirdağ ekibi 30 puanda kalıp düşme hattına geriledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-04-14 17:19:45



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