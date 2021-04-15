Umudunu kaybetmeyen tütün üreticisi, fideleri toprakla buluştu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde havaların ısınması ile birlikte yüzlerce aile tütün fidelerini dikmeye başladı. Umudunu kaybetmeyen üreticilerin bu yıl yine toprakla buluştuğunu belirten Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, “Tütün üreticisi geçen yıl emeğinin karşılığını alamadı ama bu yıl umutluyuz” dedi.

Aydın’ın en fazla tütün üretimin yapıldığı ilçe olan Karacasu’da anlaşmalı tütün eken çiftçiler aylar öncesinden ekip hazırladıkları fideleri toprağa dikmeye başladı. Tütün üretimi için “Yıl 12 aydır tütüncü 13 ay çalışır” ifadesinin kullanıldığını ve tütüncülüğün oldukça meşakkatli bir uğraş olduğunu belirten Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, “Karacasu tütünü oldukça kalitelidir. Havaların ısınması ile yeni sezon tütün dikimine başladık. Eskiden tütün dikimi daha da zor idi. Şimdi makineler sayesinde rahatladı. Geçen yıl tütünler 2223 TL bandında satıldı. 2021 yılı ürünü için 30 lira 80 kuruş baş fiyat açıklandı. Verim ve kalite iyi olursa bu yıl tütün üreticisinin emeğinin karşılığını alacağına inanıyoruz” dedi.

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