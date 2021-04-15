Epilepsi hastası genç, banyoda ölü bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde epilepsi hastası İsmail Sesli (28), banyoda ölü bulundu.
Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'ndeki bir evde yaşayan epilepsi hastası İsmail Sesli, dün saat 18.00 sıralarında yakınları tarafından banyoda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmail Sesli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İsmail Sesli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-04-15 12:01:18
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