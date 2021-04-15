Nazilli Belediyespor'da Play-Off sevinci



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Mesut Toros yönetiminde üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Tekirdağspor'u 5-2 mağlup ederek alan zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, bitime 3 hafta kala Play-Off'u garantilemenin sevincini yaşıyor. Lider Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan 54 puanlı Nazilli ekibi, son 3 maçını kaybetse bile ilk 5'te yer alıp 2'nci Lig yarışında finallere çıkacak. Nazilli'de Mesut Toros, takımın başındaki ilk 2 maçından 1 puan çıkardıktan sonra 3'te 3 yaparak güven tazeledi.

Mesut Toros, ilk hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Play-Off'u garantilediğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreci hazırlık dönemi şeklinde geçirerek çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Oyun sistemimiz üzerinde biraz daha fazla duracağız" diye konuştu.

Nazilli Belediyespor, son 2 maçında düşme hattındaki 2 rakibine 9 gol atarak formda olduğunu da gösterdi. Siyah-beyazlı takım normal sezonun son 3 maçında Karaman Belediyespor (D), Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-04-15 12:12:48



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