Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Hande ayrıldı

İDO, hafta içi seferlerini 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapmaya devam edecek

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da orta oyuncu Hande Korkut ile yollar ayrıldı.

Son 2 sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter döken Hande, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile sözleşme imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-04-15 13:03:16



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