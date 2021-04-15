Koçarlı’da çiftçi TARİŞ kabusu yaşıyor Üreticiye destek olmak amacıyla kurulan kooperatifin aylık zararı 1 milyon 350 bin 420 TL olarak açıklandı Kooperatifin malları zararı karşılayamazsa, para çiftçilerin cebinden çıkacak

Türkiye’de çiftçilerin kalkınması amacıyla Cumhuriyet’ten önce kurulan TARİŞ, bazı bölgelerde üreticinin kabusu olmaya başladı. Türkiye’nin pamuk ambarı Koçarlı ilçesinde çiftçiye destek olmak ve kalkındırmak amacıyla kurulan TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin son bir yıllık zararı 16 milyon 205 bin 342 TL olarak açıklandı.

İlginç durum, kooperatifin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan mali kurulunda ortaya çıktı. Mali Genel Kurulda okunan gelir gider tablosundaki rakamlardan kimse bir şey anlamayınca bazı üyeler konunun çiftçinin ve ortakların anlayacağı şekilde açıklanmasını istedi. Bunun üzerine yapılan açıklamada kooperatifin sadece 2020 yılında 16 milyon 205 bin 342 lira 40 kuruş borcu olduğu açıklanınca ortaklar adeta isyan etti.

Yönetimi ibraz etmeyen ortaklar bu kadar borcun nasıl oluştuğunu sordu. Mali durumun ibraz edilememesi üzerine kooperatifte olağanüstü genel kurula gidilmesine karar verildi.

Kooperatifin yıllık 16 milyon 205 bin 342 TL olan borcunun aylık 1 milyon 350 bin 420 TL’ye, günlük 45 bin 014 TL’ye tekabül ettiği belirtilerek bu zarara bir an önce dur denilmesi gerektiği, zararı karşılamak için kooperatifin mallarının yetmemesi durumunda çiftçilerden karşılanacağı belirtildi.

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