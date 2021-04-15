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Aydın'da pes dedirten olay Karantinada olması gereken sağlık görevlisinin, gittiği banka şubesinde HES sorgulamasında temaslı olduğu tespit edilince polis müdahalede bulundu Herkesi şaşırtan sağlık çalışanı, “Bana karantinayla ilgili hiçbir şey söylenmedi" diyerek kendini savundu

İHA

Aydın'da pes dedirten olay Karantinada olması gereken sağlık görevlisinin, gittiği banka şubesinde HES sorgulamasında temaslı olduğu tespit edilince polis müdahalede bulundu Herkesi şaşırtan sağlık çalışanı, “Bana karantinayla ilgili hiçbir şey söylenmedi" diyerek kendini savundu

Aydın'da bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan kadın, gittiği banka şubesinde yapılan HES sorgulamasında temaslı olduğu tespit edilince hem polislere hem de meslektaşlarına zor anlar yaşattı. “Bana karantinayla ilgili hiçbir şey söylenmedi" diyen kadın filyasyon ekiplerince araca alınıp götürüldü.
Olay, Efeler ilçe merkezi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanı bir kadın faturalarını ve ödemelerini yapmak üzere banka şubesine geldi. Kadının şube girişindeki HES kodu sorgulamasında uygulamanın 'riskli' olarak uyarı vermesi sonrasında güvenlik personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Herkesi şaşırtan sağlıkçı kadın, polis ekiplerine eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığını, evlerinde kendilerine yardımcı olacak kimsesi bulunmadığı için faturalarını ödemek üzere şubeye geldiğini belirtti. Polis ekipleri tarafından gözetim altına tutulan sağlıkçı kadın bir süre sonra durumdan sıkılarak evine gitmek istedi. Ekiplerin buna izin vermemesi nedeniyle sinirlenen kadın ile polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Banka şubesinin önünde bekletilen kadının olduğu yere gelen filyasyon ekiplerine de kendine karantina ile ilgili bir şey söylenmediğini ifade eden sağlıkçı kadın, "Ben de sağlıkçıyım hastanede çalışıyorum. Daha önce bu hastalığı geçirdim. Şimdi de iki aşımı da yaptırdım. Bana şimdi karantina ile ilgili hiçbir şey söylenmedi" diyerek kendisini savundu. Konu ile ilgili durumun kendisine anlatılmasından sonra sağlıkçı kadın, filyasyon ekibi tarafından araca alınarak bölgeden götürüldü.
Bu olayların yaşandığı sırada bile temaslı olan sağlıkçı kadının yanından gelip geçenlere karşı hiç dikkat etmediği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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