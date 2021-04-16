Polislerden sürücülere tatlı sürprizi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri DenizliAydın Karayolu üzerinde denetleme yaptı. İzin belgesi, evrak ve alkol denetiminin ardından sürücülerle yolcuların Ramazan ayını kutlayan ekipler tatlı ikramında bulundu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeşilyurt Mahallesi DenizliAydın karayolu üzerinde denetim yaptı. Saat 21.30’da başlayan denetimlerde izin belgesi, evrak ve alkol kontrolünün ardından sürücü ve yolcuların Ramazan Ayı’nı kutlayan ekipler ‘Hayırlı yolculuklar, hayırlı Ramazanlar’ diyerek tatlı ikramında bulundu. Emniyet ekiplerinin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ifade eden sürücülerde ekiplere teşekkür ederek, “Kovid19 salgınının kontrol altına alınabilmesi ve eski sağlıklı günlerimize dönebilmemiz için bu kontroller gerekiyor. Uygulama ve tatlı ikramları nedeniyle emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve huzurlu Ramazanlar diliyoruz” dediler.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet, asayiş, trafik ve TEM görevlisi polis memurları ve amirlerinin katıldığı uygulamanın her gün devam edeceği öğrenilirken seyahat eden vatandaşların ise kurallara uyduğu gözlendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.