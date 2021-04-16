Nazilli karayolunda yaz temizliği başladı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzerinde sorumluluk sahası içinde bulunan kavşak ve refüjlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentin daha modern ve ferah bir görünüme kavuşması için 82 Mahallenin tamamında çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi ekipleri, devlet karayolu üzerinde yabani ot temizliği ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Söz konusu çalışmalarla trafik akışının daha güvenli hale getirildiğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ekibimiz büyük bir gayretle Nazillimiz için 7 gün 24 saat çalışıyor. Yaya ve araç trafiğinin rahatlaması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte yabani ot ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi için bu faaliyetlerimizi kentimiz genelinde uygulamaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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