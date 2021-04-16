Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (17.04.2021 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/saat) zaman zaman kuvvetli fırtına (6090 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 18.04.2021 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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