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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi, grafiti çizmeyi öğretti

İHA

Pandemi, grafiti çizmeyi öğretti

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde yaşayan Okan Evcim, pandemi nedeniyle turizm sektöründeki işinden ayrılınca çocukluk hayali olan grafiti sanatçısı olmak için kolları sıvadı.
İnternetten ve kültürsanat dergilerinden edindiği bilgilerin yanı sıra dünyaca ünlü Grafiti Sanatçısı Banksy’den esinlenerek köydeki evinin duvarlarına grafiti çizmeye başlayan Evcim, kısa zamanda ortaya koyduğu özgün
çalışmalarıyla dikkatleri üzerine topladı.
Sokak sanatlarından olan grafiti sanatının dünyaca ünlü sanatçısı Banksy sayesinde son 10 yılda tüm dünya’da sempati kazanmaya başladığını söyleyen Okan Evcim, eğer imkan bulur ve mahalle sakinlerinin de
onayını alabilirse ikamet ettiği Koçarlı’ya bağlı Dedeköy Mahallesi’ndeki bir sokağı, duvarları ve yoluyla birlikte grafiti çalışmalarıyla donatmak istediğini söyledi. Grafitinin kökeninin mağara duvarlarına yapılan resimlere dayandığını belirten Okan Evcim, Dünya’daki ilk grafiti eserlerinin Koçarlı’ya bağlı Bağarcık Mahallesi’ndeki 8 bin yıllık kaya resimleri olduğunu vurgulayarak, bu zamana kadar Türkiye’de hiçbir eseri bulunmayan Banksy’den ilçesine bir eser kazandırmasını da istedi.
“İlk fırçam erik dalıydı”
Çalışmalarında biraz daha ilerleme kaydetmesinin ardından Banksy’nin kapitalizme karşı verdiği küresel mesajlara yakın çizimler de çalışmaya başlayacağını söyleyen Okan Evcim, “Grafiti sanatına çocukluğumdan bu
yana büyük bir ilgim ve merakım var. Evde pandemi nedeniyle vakit geçirmeye başladığım süreçte ilk grafiti deneme çalışmam için fırçam bile yoktu. Erik dalını fırça olarak kullanarak evimizin duvarına çizim yaptım. İlk
başlarda çalışmalarıma ailem anlam veremese de daha sonra beni destekleyerek teşvik ettiler. Bizim toplumumuzda yaygın olarak duvar ve sokaklara resim, yazı ya da sembol çizmek geçmişte sağsol olayları yaşandığı için
başka anlamlar çağrıştırıyor, oysa grafiti bir sanattır. Grafiti çizmeye başlamamla beraber artık atıl vaziyetteki duvarları, eski taş evleri bir tuval olarak görmeye başladım. Kendi yaşam alanımı güzelleştirmek için başladığım
çalışmalarımı zamanla daha geniş bir ölçeğe de yaymak istiyorum. Bunun ilk adımı olarak dört komşumuzun evinde de küçük çapta fırça izleri bıraktım” dedi.
"Turizm sektöründeki işime pandemi nedeniyle ara verdim"
Turizm sektöründeki işine ara vermesinin ardından kendisini daha da geliştirmek için üzerinde özgün eserler çalışmaya başladığı grafiti sanatının, yerleşim yerlerinin tanıtımına da esasında büyük katkılar sağlayacağını
belirten Okan Evcim, “Bir süre daha pandemi tedbirleri devam ettiği için evde çalışmalarıma devam edeceğim. Henüz görülmesini istemediğim bazı özgün çalışmalar üzerindeki son rötuşlarımı da yakında tamamlayacağım.
Dedeköy, Koçarlımızda organik üretici pazarı kurulmasıyla tanınan bir yer. Eğer fırsat bulur imkan tanınırsa grafiti çalışmalarımla da köyümüzün tanıtımına katkı sağlamak istiyorum. Şu an için olmasa bile ileride bir gün
mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğime de inanıyorum. Çalışmalarıma ilk başladığım süreçten bu yana grafiti sanatında biraz mesafe kat ettiğimi söyleyebilirim. Elbette Banksy’nin seviyesine gelebilmemiz mümkün değil
ama O’nu kendime rol model olarak kabul ediyorum ve Koçarlı ile ilgili çağrıma da kulak vermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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