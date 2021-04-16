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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları Efeler'i güçlendiriyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları Efeler'i güçlendiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler’e bugüne kadar 421 Milyon TL yatırım yaparak ilçenin baştan sona yeniden yapılanmasını sağladı. Başkan Özlem Çerçioğlu “Tekstil Park’ta binalar değil çocukların neşeli sesleri yükselecek” dedi.
Aydın’ın en yüksek nüfusa sahip ilçesi olan Efeler’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile vatandaşların yaşam kalitesi üst seviyeye çıkarıldı. İnsan odaklı olarak projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra kültür, eğitim ve spor alanlarına da büyük yatırımlar yapıyor. Efeler’e bugüne kadar 421 Milyon TL yatırım yapan Büyükşehir, kentin merkezini adeta baştan inşa etti.

"Otizm Destek Merkezi açıldı"
Türkiye'de otizm çalışmalarının en köklü kurumu olan Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 012 yaş aralığındaki çocukların eğitim alacağı Otizm Destek Merkezi’nin açılışını yaptı. 6 bireysel eğitim sınıfı, 1 spor salonu ve 1 duyu terapi odası yer alan Destek Merkezi’nde 2 özel eğitim öğretmeni, 2 spor öğretmeni, 2 psikolog, 1 dil ve konuşma terapisti ile 1 ergoterapist görev yapıyor.öTohum Otizm Vakfı eğitimcileriyle planlanan eğitim programıyla; uzman eğitmenler eşliğinde otizmli çocukların bilişsel, sosyal, duyusal, fiziksel gelişimleri ve etkileşim temelli hareket etkinlikleri bireysel özel eğitimler ile desteklenecek.

"Efeler’in yolları konforlu ve güvenli"
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Efeler’in yolları daha konforlu ve güvenli hale getirildi. ASTİM bölgesindeki trafik akışını hızlandırmak ve rahatlatmak için 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kavşak çalışması kapsamında mevcut yollar genişletildi ve tünel, alt geçit ve yan yollarla desteklendi. Büyük Menderes üzerinde, akşamları bir gerdanlık gibi parıldayan Yörük Ali Efe Köprüsü de vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplam 319 km yol çalışması yapan Büyükşehir, özellikle trafik akışının yoğun olduğu caddelerdeki yıpranan yolları yeniledi. Sıcak asfalt çalışması kapsamında son olarak Doğu ve Batı Gazi ile Hükümet Bulvarı yolları sil baştan yenilendi ve kaldırımlar genişleterek yol güvenliği üst düzeye çıkartıldı.

"Efeler’in altyapı yenileniyor"
Kentin altyapısına dev yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, 197 km içme suyu hat çalışması ve 103 km yağmur suyu hat çalışmasıyla toplamda 300 km hat çalışması yaptı. Sıcak asfalt çalışmasıyla yenilenen yollarda öncelikle olarak ASKİ’nin alt yapı çalışmaları ile olası yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne net bir şekilde geçilmiş oldu.

ASTİS’e 12 milyonluk dev yatırım
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) yağmur suyu hattı çalışmaları bitirildi. Bölgede üst yapı çalışmalarına başlanırken yağmur suyu hattı için toplam 12 milyon liralık yatırım yapıldı. Bölgede şiddetli yağışlarda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçildi.

"Aydın Tekstil Yaşam Alanı"
Aydın Tekstil Yaşam Alanı için eşine az rastlanacak büyük bir duyarlılık gösteren Başkan Özlem Çerçioğlu, şehrin göbeğinde yer alan bu yeşil alanın ranta kurban girmemesi için mücadele etti ve 100 milyon TL’ye kamulaştırıldı. Yapılan halk oylamasında Aydın halkının neredeyse tamamı tarafından yeşil alan olarak kalmasını istediği 177 dönümlük Aydın Tekstil Yaşam Alanı, yenilenen yüzüyle çok yakında halkın hizmetine girmeye hazırlanıyor.

"Atatürk Spor Kompleksi"
Vatandaşların modern tesislerde ve sağlıklı koşullarda spor yapabilmesi için çalışmalar yapan Büyükşehir, Efeler’e Atatürk Spor Kompleksi’ni kazandırdı. Spor Kompleksi'nin içerisinde olimpik yüzme havuzu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, 2 adet tenis antrenman kortu, kafeterya fuaye alanları, spor salonları ile restoran bulunuyor.

"Mimar Sinan Parkı’nın projesi hazırlandı"
Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydan’ında kurulan demokrasi çadırından çıkan sonuca göre projesi hazırlanan Mimar Sinan Parkı projesinde; kütüphane, etkinlik alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor alanları yer alıyor. Böylelikle Aydın 31 dönümlük çok fonksiyonlu bir yeşil alan daha kazanmış olacak.

"Girne Mahallesi Kreşi yakında açılacak"
Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği destek sürüyor. Otizm Destek Merkezi’nin kapılarını açıldı ve sırada Girne Mahallesi Kreşi var. Okul öncesi eğitimin çocuklarda sosyalleşme, yardımlaşma, takım çalışması ve özgüven sağlamak gibi artılarının yanı sıra çalışan aileler içinde çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir yer olarak ön plana çıkıyor.

"Dezenfekte istasyonu kuruldu, milyonlarca maske dağıtıldı"
Pandemi ile mücadele kapsamında virüsün ülkemizde ortaya çıktığı ilk günden bu yana mücadele eden Büyükşehir, Efeler ilçesinde de düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin dezenfekte edilmesiyle başlanan süreç tüm kente yayıldı. Duraklar, işletmeler, kamu binaları ve araçlar dezenfekte edildi. Süreç içerisinde halkın maskeye en çok ihtiyaç duyduğu zamanda Büyükşehir’in kendi üreterek halka ulaştırdığı milyonlarca maskenin dağıtımı ile sürdü.

Toplu taşıma araçları için Efeler’de de bir dezenfekte istasyonu kuran Büyükşehir, bu süreçte tüm taksi, dolmuş ve otobüslere ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti verdi ve bu hizmetini sürdürüyor.

"Tekstil Park’ta binalar değil çocukların neşeli sesleri yükselecek"
Efeler’e yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Efeler bizim nüfusu en kalabalık ilçemiz durumunda ve kentin ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Büyükşehir olarak 421 milyon TL yatırım yaptık ve yeni yatırımlar için çalışmalarımız sürüyor. Sadece Tekstil Park Aydınlıların ortak değeri olarak kalsın diye 100 milyon liraya kamulaştırdık. Her Aydınlı Efeler’e gelince bu alan ile gurur duyacak. Tekstil Park’ta binalar değil çocukların neşeli sesleri yükselecek. Küçük bir zümrenin değil halkın nefes aldığı bir yer olacak. Kentin kültür ve sanat hayatı Tekstil Park içinde yer alan mekânlarla birlikte canlanacak. Efeler’e kreş de açıyoruz, meydan da yapıyoruz ve altyapıyı daha iyi hale getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Efeler’de çok çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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