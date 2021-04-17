Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İstihbarat ve KOM ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yurt dışına kaçacakları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi. FETÖ/PYD üyesi olduğu tespit edilen ve illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlanan 2 kişinin Değirmendere Mahallesi'nde olduğu öğrenildi. Yapılan hazırlıklar sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Bahse konu adrese düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi F.A. ve Y.G. yüklü miktarda döviz ile yakalandı.

Şüphelilerden F.A. isimli kişinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Y.G. isimli bayan şahsın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıracak olan Ö.V. ve M.T. isimli şahıslar da sanayi içerisinde bir otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.T. isimli şüphelinin "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan arandığı öğrenildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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