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Adnan Menderes Müzesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak Başvekil Menderes ve dönemini anlatacak Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmalar tamamlandı

İHA

Adnan Menderes Müzesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak Başvekil Menderes ve dönemini anlatacak Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmalar tamamlandı

Aydınlı merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısını yaşatmak amacı ile Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi girişi, Çine Çayı yanında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmalar tamamlanırken, Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat takip ettiği ve Aydın Valiliği himayesinde inşa edilen, 26 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Adnan Menderes Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı.

“Merhum Menderes’in hasretini çektiği Çine Çayı kenarına inşa edildi”
Merhum Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı’nın kenarına inşa edildi. Çevre düzenlemeleri tamamlanan Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri, gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek.

“Müze üç kattan oluşuyor”
90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Müzesi, Hacıalipaşa Konağı’nın bir replikasyonu olarak inşa edildi. Müzeye ve Çakırbeyli Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yol üzerindeki beton köprü de Adnan Menderes’in yaptırdığı köprü olarak tescillendirildi. Müzenin girişinde sol taraftaki camekanda Adnan Menderes’in 195060 dönemi arasında kullandığı makam aracı, sağ taraftaki camekanda ise kullandığı traktörü sergilenecek.

“Bu müze ile tarih değişecek, gerçek Menderes anlatılacak”
Yapmış olduğu yatırımlar ile Türkiye’ye altın çağını yaşatan Menderes döneminin anlatılacağı müze için, sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirildi. Çakırbeyli Mahallesi başta olmak üzere diğer illerde derleme çalışmaları yapıldı. Adnan Menderes’in 6 yıl özel kalemliğini yapmış kişiyle, kahyalarıyla, yakın aile dostları, bürokratları ile görüşülerek, röportajlar yapıldı, Menderes’i bizzat gören son kuşakla görüşülerek video haline getirildi. Video haline getirilen bu çalışma, müzenin ikinci katında bulunan “Dünyanın Gözünde Menderes, Menderesin Gözünde Dünya” salonunda ziyaretçilere sunulacak.

“Tarihle buluşup, güzel anılar biriktirecekler”
Adnan Menderes Müzesi başlı başına ziyaretçilerini tarihle buluşturacak, günlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak bir yer olarak tasarlandı. Müzenin bulunduğu alanda bulunan tescilli iki adet değirmende kafeterya ile alt bölümdeki restorandan ziyaretçiler faydalanabilecek. Müze alanında inşa edilen Adnan Menderes Camii de faaliyete geçmiş bulunuyor. Yöreye özgü yiyecek ve giyeceklerin satışının yapılacağı satış noktaları ise misafirlerin müzeden güzel anılarla ayrılmasına yardımcı olacak.

“Demokrasiye müdahalenin doğru olmadığı bu müzede paylaşılacak”
Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmaların tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun koordinasyonunda, Aydın Valiliği tarafından yapımı sürdürülen, Adnan Menderes Müzesi bitme noktasına geldi. O dönemin özelliklerini, o dönemin hassasiyetlerini, bu müzede paylaşma fırsatı bulacağız. Demokrasiye, milli iradeye müdahalenin doğru olmadığı bu müzede paylaşılacak. Bu anlamda çalışmalar son noktaya geldi. Yakın bir süreçte de açılışı gerçekleştirilecektir” dedi.

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