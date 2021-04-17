FETÖ üyelerinin yurt dışı planını polis engelledi Yakalanan FETÖ şüphelileri ile organizatörler adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 2 şahısla onların geçişini organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Fatih A. ve Yadigar G. isimli iki şüphelinin, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Üst aramalarında ise yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası çıktı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede Fatih A.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Yadigar G.'nin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

İddiaya göre emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin kendilerini Özcan V. ve Mahmut T. isimli insan kaçakçıları ile irtibat kurduklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen ekipler, Özcan V. ve Mahmut T.'yi Kuşadası sanayi sitesinde araç içerisinde yakaladı. Fatih A. ve Yadigar G.'yi yurt dışına kaçıracağı ileri sürülen 2 şahıs da emniyete götürüldü. Mahmut T.'nin 'göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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