Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden günde 25 bin kişiye iftar yemeği



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün 25 bin kişilik iftarlık hazırlayıp, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Ramazanın geleneksel iftar çadırları bu yıl pandemi nedeniyle kurulamadı. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi yemek fabrikasında her gün yaklaşık 25 bin kişilik iftar yemeği çıkaracak. Gıda mühendisleri ve usta aşçıların gözetiminde yapılan yemekler, steril koşullarda hazırlanıp özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor. Aydın'ın 17 ilçesinde de dağıtımı yapılan iftar yemekleri ailelerin evlerine tek tek teslim ediliyor.

'MESAFELER OLSA DA GÖNÜLLERİMİZ BİR'

"Pandemi sebebiyle bu ramazan da vatandaşlarımızla aynı sofralarda olamasak da gönüllerimiz bir olacak" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bir kez daha bolluğun, bereketin, bağışlamanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan ramazanı yaşıyoruz. Pandeminin bittiği, tekrar bir arada iftarımızı açtığımız ramazanların hayalini yaşıyoruz. Bu yıl maalesef ki pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz fakat gönlümüz hep birlikte. Yemek fabrikamızda hazırladığımız yemeklerle vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızla dayanışmamızı daima sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın tuttukları oruçların kabul olmasını, ramazanın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-17 15:03:59



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