Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden günde 25 bin kişiye iftar yemeği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden günde 25 bin kişiye iftar yemeği

DHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden günde 25 bin kişiye iftar yemeği


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün 25 bin kişilik iftarlık hazırlayıp, vatandaşların evlerine teslim ediyor.
Ramazanın geleneksel iftar çadırları bu yıl pandemi nedeniyle kurulamadı. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi yemek fabrikasında her gün yaklaşık 25 bin kişilik iftar yemeği çıkaracak. Gıda mühendisleri ve usta aşçıların gözetiminde yapılan yemekler, steril koşullarda hazırlanıp özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor. Aydın'ın 17 ilçesinde de dağıtımı yapılan iftar yemekleri ailelerin evlerine tek tek teslim ediliyor.
'MESAFELER OLSA DA GÖNÜLLERİMİZ BİR'
"Pandemi sebebiyle bu ramazan da vatandaşlarımızla aynı sofralarda olamasak da gönüllerimiz bir olacak" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bir kez daha bolluğun, bereketin, bağışlamanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan ramazanı yaşıyoruz. Pandeminin bittiği, tekrar bir arada iftarımızı açtığımız ramazanların hayalini yaşıyoruz. Bu yıl maalesef ki pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz fakat gönlümüz hep birlikte. Yemek fabrikamızda hazırladığımız yemeklerle vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızla dayanışmamızı daima sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın tuttukları oruçların kabul olmasını, ramazanın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-04-17 15:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 ...
Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına karşı uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji Aydınlıları toz aşımı ve çamur yağışına ...
FETÖ üyelerinin yurt dışı planını polis engelledi Yakalanan FETÖ şüphelileri ile organizatörler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ üyelerinin yurt dışı planını polis ...
Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya Yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya Yüzlerce ...
Kayınpeder gelinini sırtından vurdu
YEREL HABERLER Kayınpeder gelinini sırtından vurdu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün 25 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi, her gün 25 bin vatandaşa ...
Adnan Menderes Müzesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak Başvekil Menderes ve dönemini anlatacak Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Adnan Menderes Müzesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor
YEREL HABERLER ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün ...
Aydın'da polis memuru ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da polis memuru ölü bulundu
Çine Adnan Menderes Barajı'ndan milli ekonomiye 2 milyarlık katkı
YEREL HABERLER Çine Adnan Menderes Barajı'ndan milli ekonomiye 2 ...
'Türk Usulü İş Güvenliği' Yurdum insanı hiç değişmiyor
YEREL HABERLER 'Türk Usulü İş Güvenliği' Yurdum insanı hiç ...
Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kuyucak Belediyesi sosyal medya ağını genişletti
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi sosyal medya ağını genişletti
Didim’de 16 yaşındaki Efe not bırakarak ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Didim’de 16 yaşındaki Efe not bırakarak ortadan ...
Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı 
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi ...
'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor
YEREL HABERLER 'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan ...
Yenipazar'da Korona virüs can aldı
YEREL HABERLER Yenipazar'da Korona virüs can aldı
Sıcak havayı gören kendini denize attı
YEREL HABERLER Sıcak havayı gören kendini denize attı
Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Drone destekli denetimde 45 dakikada 6 bin TL ceza ...
Kuşadası Dijital Göçebelerin yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası Dijital Göçebelerin yeni adresi olacak
Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı ve Deprem Konteynırı hizmete hazır
YEREL HABERLER Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı ve Deprem ...
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son durağı Aydın'da sıkı önlemler alınacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son durağı ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları Efeler'i güçlendiriyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları Efeler'i ...
Aydın Tabip Odası: “Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası: “Sağlıkta şiddete karşı ...