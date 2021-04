ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar yayımladı.



ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Çakır’ın editörlüğünde 24 bölümden oluşan 'Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences', Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in hazırladığı 'Afet Yönetimi' ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Murat Şahin’in editörlüğünü yaptığı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. İlyas Karabıyık ve Öğr. Gör. Figen Şahin'nin de yazar olarak katkıda bulunduğu 'Spor Yönetimi' adlı kitaplar yayımladı.



"Dünyanın en prestijli akademik yayın evlerinden birinde yayımlandı"

ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Çakır’ın editörlüğünde 24 bölümden oluşan 'Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences' adlı kitap, dünyanın prestijli akademik yayınevlerinden olan özel bir yayınevi tarafından yayımlandı. ADÜ'den Prof. Dr. Necmiye Cömertler, Doç. Dr. Engin Çakır, Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin Dam, Dr. Öğr. Üyesi Gülizar Seda Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Büşra Kutlu Karabıyık, Arş. Gör. Dr. Burcu Yılmaz ve Arş. Gör. Sidre Gül Bige Göcekli bölüm yazarı olarak kitaba katkıda bulundu.



"Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin insan yaşamının ayrılmaz unsurlardır"

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in hazırladığı 'Afet Yönetimi' adlı kitap, Mart 2021’de yayımlandı. Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin insan yaşamının ayrılmaz unsurları olduğunu belirten Prof. Dr. Fatma Neval Genç, küresel ve ulusal ölçekte kriz ve afetlerin, siyaset ve yönetimin mücadele etmek zorunda olduğu, önemleri giderek artan temel konular olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Fatma Neval Genç, “Ülkemizde de özellikle doğal afetlerin neden olduğu sonuçlar ve tüm ülkeleri etkileyen Covid19 salgını, kriz ve afetlerin toplumsal, siyasal, ekonomik yapı içindeki önemini göstermektedir. Bu kitap, afetler konusunu kamu yönetimi bakış açısından ele almakta. Kavramsal çerçeveden, küresel ölçekte afetlerle mücadele stratejilerinden hareketle, uygulama boyutunda ağırlıklı olarak Türkiye özelinde afetleri, afet yönetim süreçlerini yaşanan afet tecrübeleri çerçevesinde değerlendirmektedir" sözleriyle kitap içeriği hakkında bilgi verdi.



Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Murat Şahin’nin de editörlüğünü yaptığı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. İlyas Karabıyık ve Öğr. Gör. Figen Şahin'nin de yazar olarak katkıda bulunduğu 'Spor Yönetimi' adlı kitap da yayımlandı. Spor yönetimi alanında makale, bildiri ve tezlerin yer aldığı eser, bibliyografi kitabı olarak spor bilimleri alanında tanınmış uluslararası bir kitabevi tarafından yayımlandı.

