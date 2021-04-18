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Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu

DHA

Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu


Davut CAN/DİDİM (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce yüzme eğitmenliğini bırakıp, aldığı tekneyle balık turu düzenlemeye başlayan ve bir yandan da amatör balıkçılık yapan Esra Özdemir (42), artık 'Esra kaptan' olarak tanınıyor.  Gönül verdiği mesleğe başladığını söyleyen Özdemir, "Başlangıçta olumsuz eleştirilerle karşılaştım. Babam bile ilk başta çok yadırgadı, 'Yapamazsın olmaz' dedi. Ama şimdi konuştuğumuz zaman, 'Sana sonuna kadar güveniyorum kızım, sen istediğin her şeyi yapabilirmişsin' diyor. Denize kadın eli değdi. Ankara'daki Esra eğitmen, burada Esra kaptan oldu" dedi.
Ankara'da yüzme eğitmenliği yapan ve aynı zamanda profesyonel yüzücü olan 2 çocuk annesi Esra Özdemir, yaklaşık 3 sene önce mesleğini bırakıp, Didim'e bağlı kırsal Akbük Mahallesi'ne yerleşti. Özdemir, turizm ilçesi olan ve sakinlerinin birçoğunun balıkçılıkla uğraştığı Akbük'te kendisine tekne alıp, balık turları düzenlemeye ve amatör balıkçılık yapmaya başladı. Denizciliğe ve balık tutmaya gönül verdiğini belirten Esra Özdemir, "Ankara yaşarken sık sık balık tutmaya gidip, geliyordum ve kendi kendime, 'Neden olmasın' diye düşündüm, 'Denize kadın eli değsin' dedim. Bu işi yapanların hepsi erkekti, farklılık getireyim istedim. Akabinde  tekne almaya karar verdim. Ufak balık turlarım oldu, beni gören insanlar çok şaşırdılar kadın olduğum için. Aileleriyle, eşleriyle, kızlarıyla daha rahat gelmeye başladılar. Bu benim için avantaja dönüştü, teknemi değiştirdim. Şimdi daha profesyonel turlar yapıyorum. Çok seviyorlar, çok destek oluyorlar. Şimdi çok mutluyum, umarım benim gibi denize gönül veren kadın sayısı artar, daha fazla kadın kaptanımız olur" dedi.
'İLÇEDEKİ DİĞER KADINLAR CESARETLENİYOR'
İlçedeki diğer kadınların da kendisinden cesaret alıp, tekne satın aldıklarını belirten Özdemir, "Bir arkadaşım var, benimle balık avı turlarına geliyordu. Şimdi o da tekne aldı, ehliyetini de aldı. O da yavaş yavaş tur yapmaya başlayacak. Yüreklenmesine çok seviniyorum çünkü deniz çok başka dünya, burada hem dosta hem düşmana muhtaçsınız" dedi.
'BABAM BİLE YARDIGAMIŞTI'
İşe ilk başladığında çevredeki herkesin yardırgadığını dile getiren Özdemir, "Babam bana, 'Yapamazsın olmaz' dedi. Ama şimdi konuştuğumuz zaman, 'Sana sonuna kadar güveniyorum kızım, sen istediğin her şeyi yapabilirmişsin' diyor. Müşterilerimin tepkisi çok farklıydı. Şaşıranlar, 'Balığın yerini biliyor musunuz' diye soranlar bile oldu. Bir gün başımdan ilginç olay geçti. Pervaneye halat sarıldı. Müşterilerim çok üzüldüler ve kadın olduğum için sorunun çözülemeyeceğini düşündüler. Ben giydim kıyafetlerimi, atladım suya, pervaneden halatı kestim ve hiçbir şey olmamış gibi tura devam ettim. Müşterilerim çok şaşırmışlardı. Bu işi erkekler yapıyorsa kadınlar da yapabilir. Kadının gücünü denizde de göstermek benim açımdan çok iyi oldu" dedi.
'ESRA İDOLÜM'
Esra Özdemir'in arkadaşı olan ve onu 'idolü' olarak tanımladığını söyleyen Ayşe Yüksek, "Ona çok itiraz edenler, 'Kadınlar yapamaz, bu iş kadın mesleği değil' diyenler oldu. Hayır yaparlar, kadınların ne isterse onu yapabileceğine inanıyorum. Esra yaptı, ben de onun arkasından onu takip ediyorum. Beni cesaretlendirdi, onun sayesinde ben de tekne aldım ve bu işe girişeceğim. Esra kendisine gelen bütün olumsuz eleştirilerine rağmen dimdik durdu. Esra, kaptan olabilmek için çok mücadele verdi, ben onun verdiği bu mücadelenin yakından şahidiyim" dedi.
'SABAHLARI GÜNAYDIN DEMESİ, GÜLERYÜZLÜ OLMASI ÇOK HOŞ'
Esra kaptanın teknesine gelen amatör balıkçılardan Hüseyin Sayıner, kendisinin 1,5 yıldır 3-4 haftada bir Esra kaptan ile denize açıldığını belirtip, "Başka çıktığımız kaptanlar da nadiren oluyor. Çünkü burada potansiyel yüksek ve tekne bulmak kolay değil. Ancak, kendisinin verdiği emek, hizmet ve bize davranışı çok iyi. Elimiz boş döndük diyebileceğim bir gün olmadı. Sabah günaydın demesi, güler yüzlü olması çok hoş. Hiçbir zaman kendisini somurturken görmedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Davut CAN
2021-04-18 12:14:42

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