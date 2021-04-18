Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz 



Mustafa AKIN-Eşber OKAYER / Kuşadası(Aydın), (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 56´ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Bodrum-Kuşadası etabı ile sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, "56 yıldan beri devam eden ve Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon her yıl inanıyorum ki yukarılara tırmanacaktır. Ülkemizde pek çok güzelliğin tüm dünya tarafından tanınması için önemli bir vesile. Ülkemizin dört bir yanı cennet vatan. Bu çerçevede spor turizmi ülkemizde geldiği nokta heyecan verici. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor tesisleşmesi tüm dünyaya meydan okur nitelikte. Hamdolsun ki organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz. El birliğiyle bunu daha yukarı taşıyacağız" dedi.

"BİRÇOK ORGANİZASYONA DA EN GÜZEL ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TUR´da yarışan sporcuların rüzgarla, karla ve baharın güzellikleriyle karşılaştıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Hamdolsun bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz. İnsanımızın sıcak misafirperverliği ile bu anlamdaki turizm açısından geldiğimiz nokta ile inşallah bu tür organizasyonları da en güzel şekilde icra ettiğimizi tüm dünyaya ispat ettik. Biliyorsunuz İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları, önümüzdeki ay İstanbul´daki Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere birçok organizasyona da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bisikleti yaygınlaştırma noktasındaki çalışmalarımız, özellikle geçtiğimiz hafta Konya´da temelini atmış olduğumuz olimpik veledromumuz inşallah çıtamıza da önemli katkı sağlayacak. Bu güzel organizasyonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu´nun açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Mustafa AKIN

2021-04-18 16:02:03



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