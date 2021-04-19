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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü

İHA

NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü

Nazilli Ticaret Odası Yönetimi, oda üyelerinin menfaatlerini gözetmeye devam ediyor. Uzun yıllardır karayolu üzerinde hizmet veren özel bir bankanın sanayi sitesi şubesi, Ticaret Odası Üyelerinin ihtiyacı ve talebi üzerine bundan böyle Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan NTO Hizmet Binası altında hizmet verecek.
Nazilli Ticaret Odası üyelerinin bankacılık ve finans hizmetlerinden en kısa sürede ve en verimli biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere Banka yetkilileri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Uzun Yıllar Karaçay Mahallesi AydınDenizli Karayolu üzerindeki bir binanın zemin katında faaliyet gösteren özel bankanın şubesi, NTO hizmet binası bünyesindeki işyerine taşınacak.
Nazilli şehir içi trafiği ve park sorununun yıllardır çözülememesinin yanında banka şubelerinin merkezde yoğunlaşması nedeniyle, şehrin üretim ve ticaret merkezine ev sahipliği yapan yeni sanayi mahallesindeki işletmeler bankacılık hizmetlerinden faydalanma konusunda sıkıntılar yaşamaktaydı. Üyelerin bankacılık hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması, trafik ve park sorunu yaşamadan finans işlemlerini yapabilmeleri yönündeki taleplerini dikkate alan Oda'nın girişimleri neticesinde banka Şubesi Yeni Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerindeki işyerinde hizmet verecek.
"Trafik sorununa çözüm oldu"
“Üyelerimizin menfaati birinci önceliğimizdir” diyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Üyelerimizin istek ve ihtiyaçları Yönetim Kurulumuz ve Oda Meclisimizin birinci önceliğidir. Bölgemizin üretim ve ticaret merkezi konumunda bulunan Yeni Sanayi Mahallesindeki işletmelerimizin uzun süredir dile getirdikleri konulardan birisi, banka şubelerine ulaşımda şehir içi trafiğinde yaşadıkları park sorunuydu. Bu soruna alternatif bir çözüm bularak hizmeti üyelerimize getirmeyi tercih ettik. Bu vesileyle yetkililerin de gösterdikleri yaklaşım ve anlayış için teşekkür ediyorum. Üretim ve ticaretin önünü açmak, fırsat ve imkanlardan üyelerimizin azami ölçüde yararlanmaları sağlamak için gayret gösteriyoruz. Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi çalışmalarımız üye menfaatleri yönünde devam edecektir” dedi.

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