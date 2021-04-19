Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı

DHA

Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN Büyükşehir Belediyesi nesli tükenmekte olan bir tür olan Çine çaparı cinsi koyunlara sahip çıkarak yok olmalarının önüne geçti. 2 yıl önce bir üreticiden alınan 25 Çine çaparı cinsi koyun çoğaltılarak, besicilik yapmak isteyen Aydınlılara dağıtılırken, projeye devam edileceği bildirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle kıraç, dağlık çevrelerin olumsuz koşullarına iyi uyum sağlayan, az miktarda yemle bakılabilen ve kasaplık olarak değerlendirilmesinin yanı sıra süt verimi de iyi olan Çine çaparının yok olmasının önüne geçilmesi için 2 yıl önce çalışma başlattı. Bu kapsamda, Çine'nin kırsal Tatarmemişler Mahallesi'nde besicilik yapan Erdoğan Aktürk'ün Çine çaparı cinsi koyunlarından 25'i bu kapsamda satın alınıp, Aydın Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından seçilerek Koçarlı ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Sakız koyunu çiftliğine yerleştirildi.  Burada çoğaltılan koyunlar, bu türü geleceğe taşımak isteyen ihtiyaç sahibi ailelere hibe edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı.
Çine çaparı koyunlarının milli bir ırk olduğu kadar kültürel bir değer olduğunun da altını çizen Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karaca, koyunların farklı ellerde yeniden yetiştirilecek olmasının ulusal bir katkı olduğunu söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, yerel ve milli bitki ve hayvan cinslerini geleceğe taşımanın sorumluluğunu yerine getirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
MİLLİ IRK OLARAK TESCİLLİ
Çine çaparı üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapan Prof. Dr. Orhan Karaca, Çine çaparı koyununun Aydın'a özgü bir ırk ve Ege Bölgesi'nin geride kalan tek yağlı kuyruklu koyunu olduğunun altını çizdi. Adnan Menderes Üniversitesi'nde 1994 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yapıldığını hatırlatan Karaca, Tarım Bakanlığı'nın da bu koyunun cinsini "milli ırk" olarak tescil ettiğini ve şu anda "Halk Elinde Koruma Programı'nda olan bu ırkın halkın elinde kalmadığının altını çizdi.
ULUSAL KATKI OLACAK
Çine çaparı cinsi koyunların genetik materyallerinin korumada olsa da canlı olarak korunuyor olmasının daha anlamlı olduğunu belirten Karaca, "Ziraat Fakültemizde sembolik bir sürü, bir de bir üreticide çok küçük bir sürü kalmış durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir tehdit ve büyük bir risk altında. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesinde Çine çaparını alıp, yetiştirip, çoğaltıp vatandaşlara bir şekilde ulaştırması; daha da doğrusu bu hayvanlara sahip çıkması, çoğaltması bununla ilgili bir öngörü yapması elbette ki Çine çaparı korunma programına çok ciddi bir katkı sağlamıştır. Bu sevindirici bir gelişmedir. Giderek Çine çaparlarının farklı yetişme sistemlerinde gelişmesi büyük bir ulusal katkı olacaktır" dedi.,
KÜLTÜREL VARLIK
Çine çaparlarının yetiştirildiği Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı Yeniköy'deki "Sakız Koyunu Çiftliği´ni ziyaret eden Prof. Dr. Karaca bu koyun cinsinin önemini "Çine çaparı yerli ırk olduğu için çok değerlidir; bizim parmakla sayacak kadar yerli ırkımız kaldı. Yerli ırklar yüz yıllar, bin yıllar içerisinde o yörenin ekolojisi, doğası, iklimi ve yaşayan insanların kültürel anlayışlarıyla örülmüş ve genetik değişikliğe uğramış yapılardır; dolayısıyla kültürel bir varlıktır" dedi. Prof. Dr.  Karaca "İklimler değişiyor, çevre sorunları gittikçe artıyor. Dolayısıyla kaygı, hayvanların veriminden ziyade verim uyumlu olmalarıdır. Doğaya daha az hasar veren, doğadaki değişimlere daha kolay uyum sağlayan, hastalıklara dirençli olan hayvanları geleceğe transfer etmemiz lazım. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin genetik kaynak olarak Çine çaparlarının korunmasına önemli bir katkı ortaya koymuştur" diye konuştu.
KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Cemal ise "Çine çaparına hayatımızı, emeğimizi verdik. Şu an dünya üzerinde çok çok az Çine çaparı kaldı. Korunması büyük önem arz ediyor. Bütün bu genetik kaynaklar bize miras gelmiş, bizim de bu genetik mirası koruyup geleceğe miras bırakmamız lazım, bu bizim boynumuzun borcu. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sürü oluşturması ve bunu yetiştiricilere dağıtarak daha fazla sürü oluşturulması çalışmasına katkı sağlaması önemli" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU 'MİLLİ DEĞERLERİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Başkan Çerçioğlu, yerli ve milli her değeri korumaya devam edeceklerini vurgularken, yerel tohumlardan başlamak üzere de her değerin gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Çine çaparı özellikle susuzluğa iyi adapte olmuş bir ırk. Tarımsal üretimde ve hayvancılıkta verim kaygısı çok öne çıkmış olsa da bizler günümüzde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan iklim değişimlerine kolay uyum sağlayacak yerel ırkların daha değerli olacağı düşüncesindeyiz. Bu sorumlulukla yerel ırkımızı yetiştirmek isteyen Aydınlıları da tebrik ediyorum" dedi.
Çine çaparları bir erkek bir dişi olarak bu ırkı üretmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken dağıtımlara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ise "Çiftçilerimize desteğimiz devam ediyor. Şimdi de Aydın bölgesine özgü olan Çine çaparını başvuruda bulunan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Evlere katkı anlamında da vatandaşlarımız çok memnun. Buna benzer çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-04-19 10:58:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti
Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Nazilli’de mezarlıklar bakıma alındı
NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
YEREL HABERLER NTO talep üzerine üyelerinin sorununu çözdü
SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son 1 ay kaldı
YEREL HABERLER SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya tam destek
Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz 
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki kalitemizle çok ...
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi (FOTOĞRAFLI)
YEREL HABERLER 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ...
56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ödüller verildi
YEREL HABERLER 56´ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nda ...
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son etabı Cavendish, turu Gallego kazandı
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Jose Manuel Diaz Gallego kazandı
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Jose ...
Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı
YEREL HABERLER Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye ...
Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu
İş yerini böyle kundakladı Önce camı kırdı, sonra iş yerini ateşe verdi
YEREL HABERLER İş yerini böyle kundakladı Önce camı kırdı, sonra iş ...
Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu
YEREL HABERLER Eğitmen Esra, 'kaptan' oldu
Nazilli ilk kez 4'te 4 istiyor
YEREL HABERLER Nazilli ilk kez 4'te 4 istiyor
İşyeri yangında küle döndü
YEREL HABERLER İşyeri yangında küle döndü
ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı
Bafa’nın kıyısından bir cambaz geçti Aydınlı cambaz Koçarlı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bafa’nın kıyısından bir cambaz geçti Aydınlı cambaz ...
Uzman mezar taşları rehber eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER Uzman mezar taşları rehber eğitimi sona erdi
Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyor
Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçan 6 kişi kayıplara karıştı
Bozdoğan'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Bozdoğan'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar ...